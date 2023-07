Animations et visites guidées autour d’un château du XVIIIe siècle Château de Gardères Gardères, 16 septembre 2023, Gardères.

Animations et visites guidées autour d’un château du XVIIIe siècle 16 et 17 septembre Château de Gardères 7 € adulte. Gratuit -13 ans. Entrée libre. Visite libre des jardins et exposition gratuit. Entrée libre. Possibilité de déjeuner sur place et sur réservation au 06 70 27 68 81.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir de nombreux exposants et poursuivez l’aventure avec une promenade dans les jardins, au son de la harpe de Steffi l’après-midi.

Profitez d’une exposition de l’atelier du photographe Dominique Manche.

Des visites guidées du château seront organisées tout au long de la journée.

Château de Gardères 1 place du Château, 65320 Gardères Gardères 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie http://www.chateaudegarderes.com Inscrit en 1997 à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, le château de Gardères prend sa place en plein cœur d’un village des Hautes-Pyrénées enclavé en terres béarnaises. On ne trouve trace du château qu’à partir du XIe siècle. Il est racheté par Hierosme de Day, Trésorier Général des États du Béarn, conseiller du roi Louis XV et Baron de Gardères Luquet, Séron, Aast, Soumoulou et Uzein.

En 1723, il reconstruit le château sur un plan du XVIIIe siècle lui donnant son aspect actuel et lui conférant le statut d’un « château des plus commodes de la région ».

En 1904, le château, de 8 ha sur les 140 ha originaux, est racheté par la famille Baqué qui transforme les lieux en exploitation agricole, puis en épicerie, quincaillerie et débit de boissons. La chapelle est même transformée en lieu de stockage pour la vente de bouteilles de gaz.

Le château est abandonné à partir de 1990. Il est alors pillé, squatté et même vandalisé. Les tempêtes de 1999 lui assènent un coup fatal…

Sauvé de la ruine depuis 2000 par l’actuel propriétaire, le château retrouve peu à peu son éclat grâce au travail de restauration entrepris : restauration et décoration dans le pur style XVIIIe des 30 pièces du château, restauration des communs (grange, poulailler, bûcher, chapelle, orangerie).

L’association a recréé un jardin à la française accessible à tous, projet unique dans le Département des Hautes-Pyrénées. Potager d’inspiration médiévale, théâtre de verdure, labyrinthe végétal avec son Minotaure, alcôve anglo-chinoise… Tout est réuni pour flâner !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

