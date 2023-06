Mini séjour à Fulvy passerelle au collège Chateau de Fulvy Fulvy, 21 août 2023, Fulvy.

Mini séjour à Fulvy passerelle au collège 21 – 25 août Chateau de Fulvy Tarifs établis au quotient familial

le séjour est organisé conjointement avec le service de la jeunesse, il s’adresse à des enfants de 10 à 13 ans fréquentant les accueils de loisirs ou structure jeunesse et préparant l’entrée au collège. Il porte sur la découverte d’un nouvel environnement, la découverte d’activités « pleine nature » et la remobilisation et cohésion de groupe dans le cadre de la rentrée au collège. Il répond également au besoin de socialisation et de découverte d’un nouveau mode de loisirs autre que le centre de loisirs

Chateau de Fulvy 4 route du Chateau 89160 FULVY Fulvy 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://fontenay.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T08:30:00+02:00 – 2023-08-21T21:30:00+02:00

2023-08-25T08:30:00+02:00 – 2023-08-25T17:30:00+02:00

Fontenay sous bois