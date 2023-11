Le Réveillon des années folles Château de Freycinet Saulce-sur-Rhône, 31 décembre 2023, Saulce-sur-Rhône.

Saulce-sur-Rhône,Drôme

Pour célébrer le passage à cette nouvelle année, nous vous convions à un voyage dans le temps! Le réveillon se fera sur le thème des années folles. Au programme, un menu spécial suivi d’une soirée dansante avec pour dress code les années 20 !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Château de Freycinet Voie Romaine – Via Agrippa

Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the arrival of the new year, we invite you to take a trip back in time! New Year’s Eve will be based on the theme of the Roaring Twenties. On the program: a special menu followed by an evening of dancing with the dress code of the 20s!

Para celebrar la llegada del nuevo año, le invitamos a hacer un viaje en el tiempo La Nochevieja girará en torno al tema de los locos años veinte. En el programa: un menú especial seguido de una noche de baile con el código de vestimenta de los años 20

Um den Jahreswechsel zu feiern, laden wir Sie zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein! Der Silvesterabend steht unter dem Motto « Die wilden Jahre ». Auf dem Programm steht ein spezielles Menü, gefolgt von einem Tanzabend im Stil der 20er Jahre!

Mise à jour le 2023-11-14 par Montélimar Tourisme Agglomération