Village de Noël Château de Freycinet Saulce-sur-Rhône, 15 décembre 2023, Saulce-sur-Rhône.

Saulce-sur-Rhône,Drôme

Cette année, le Père Noël prend ses quartiers chez nous. Et il ne vient pas tout seul ! Pour préparer les fêtes de fin d’année comme il se doit, nous vous invitons à partager un moment conviviale et enchanté dans notre village de Noël.

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . EUR.

Château de Freycinet Voie Romaine – Via Agrippa

Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This year, Santa Claus is coming to stay with us. And he’s not coming alone! To prepare for the festive season in the best possible way, we invite you to share a convivial and enchanted moment in our Christmas village

Este año, Papá Noel viene a quedarse con nosotros. Y no viene solo Para preparar las fiestas de la mejor manera posible, le invitamos a compartir un momento simpático y encantado en nuestro pueblo navideño

In diesem Jahr macht es sich der Weihnachtsmann bei uns gemütlich. Und er kommt nicht allein! Um die Feiertage gebührend vorzubereiten, laden wir Sie ein, einen geselligen und zauberhaften Moment in unserem Weihnachtsdorf zu verbringen

Mise à jour le 2023-10-27 par Montélimar Tourisme Agglomération