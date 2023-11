Soirée raclette à volonté Château de Freycinet Saulce-sur-Rhône, 16 novembre 2023, Saulce-sur-Rhône.

Saulce-sur-Rhône,Drôme

Pour réchauffer les coeurs, quoi de mieux que du fromage fondu? Au menu, raclette fermière de Savoie et pomme de terre servis avec son plateau de charcuterie. Et pour accompagner le tout, le restaurant vous propose de gouter le Beaujolais nouveau..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

Château de Freycinet Voie Romaine – Via Agrippa

Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What better way to warm hearts than with melted cheese? On the menu, raclette fermière de Savoie and potatoes are served with a charcuterie platter. And to accompany it all, the restaurant invites you to taste the Beaujolais nouveau.

¿Qué mejor manera de calentar los corazones que con queso fundido? En el menú, raclette de granja de Saboya y patatas servidas con una tabla de embutidos. Y para acompañarlo todo, el restaurante le invita a probar un Beaujolais Nouveau.

Was gibt es Besseres als geschmolzenen Käse, um die Herzen zu erwärmen? Auf der Speisekarte stehen Raclette aus Savoyen und Kartoffeln, die mit einer Wurstplatte serviert werden. Dazu bietet Ihnen das Restaurant einen Beaujolais nouveau an.

Mise à jour le 2023-11-03 par Montélimar Tourisme Agglomération