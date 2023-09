Formation PSC1 – premiers secours Château de Freycinet Saulce-sur-Rhône, 29 octobre 2023, Saulce-sur-Rhône.

Saulce-sur-Rhône,Drôme

Nous vous proposons de participer à la formation PSC1 premiers secours! Tous les bénéfices de cette formation seront reversés à l’association Humanit’Aid Formation pour leurs missions au Maroc..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Château de Freycinet Voie Romaine – Via Agrippa

Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We invite you to take part in PSC1 first aid training! All profits from this training will be donated to Humanit?Aid Formation for their missions in Morocco.

¡Te invitamos a participar en el curso de primeros auxilios PSC1! Todos los beneficios de este curso se donarán a Humanit?Aid Formation para sus misiones en Marruecos.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, an einem PSC1 Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen! Alle Einnahmen aus diesem Kurs werden an die Organisation Humanit?Aid Formation für ihre Missionen in Marokko gespendet.

Mise à jour le 2023-09-28 par Montélimar Tourisme Agglomération