La guinguette du Château de Freycinet Château de Freycinet Saulce-sur-Rhône, 24 août 2023, Saulce-sur-Rhône.

Saulce-sur-Rhône,Drôme

À partir du 13 juillet, la Guinguette du Château vous accueille pour des rendez-vous hebdomadaires tous les jeudis !.

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . .

Château de Freycinet Voie Romaine – Via Agrippa

Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From July 13, the Guinguette du Château welcomes you to weekly get-togethers every Thursday!

A partir del 13 de julio, la Guinguette du Château le da la bienvenida a las tertulias semanales de los jueves

Ab dem 13. Juli empfängt Sie die Guinguette du Château jeden Donnerstag zu wöchentlichen Treffen!

