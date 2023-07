M.O.L.I.E.R.E – LES NUITS DE LA MAYENNE 2023 Château de Fresnay Le Bourgneuf-la-Forêt, 4 août 2023, Le Bourgneuf-la-Forêt.

Le Bourgneuf-la-Forêt,Mayenne

Cie Grand Tigre – Méli-mélo oratoire librement inspiré d’errances dans le répertoire de l’eponyme est un astucieux acronyme de Molière..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

Château de Fresnay

Le Bourgneuf-la-Forêt 53410 Mayenne Pays de la Loire



Cie Grand Tigre – An oratorical mishmash freely inspired by wanderings in the repertoire of the eponym is a clever acronym for Molière.

Cie Grand Tigre – Un batiburrillo oratorio libremente inspirado en los vagabundeos por el repertorio de El epónimo es un ingenioso acrónimo de Molière.

Cie Grand Tigre – Méli-mélo oratoire librement inspiré d’irrances dans le répertoire de l’eponyme est un astucieux acronyme de Molière (dt.: Der Name ist ein schlaues Akronym von Molière).

