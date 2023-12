Run & Bike Château de Franqueville Bizanos, 25 février 2024 07:00, Bizanos.

Bizanos,Pyrénées-Atlantiques

Pau Triathlon organise la première édition du Run&Bike du Château de Franqueville à Bizanos (64). Un cadre historique et splendide au milieu des vignes et des bois du célèbre chemin Henri IV.

Venez vous tester à cette pratique à la fois sportive et conviviale en famille ou entre amis.

Le principe est simple : il faut composer une équipe de 2 personnes. Elle peut être masculine, féminine ou mixte. Les deux partenaires se passent le VTT comme bon leur semble tout le long du parcours, le but étant de franchir la ligne d’arrivée ensemble.

Cet événement comprendra 4 formats pour s’adapter à tous. Âge minimum : 8 ans.

Les bénévoles seront à vos petits soins pour que cette épreuve se passe dans les meilleures conditions !.

2024-02-25 fin : 2024-02-25 . EUR.

Château de Franqueville

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pau Triathlon organizes the first edition of the Run&Bike du Château de Franqueville in Bizanos (64). A splendid, historic setting amidst the vineyards and woods of the famous Chemin Henri IV.

Come and try your hand at this sporty yet friendly event with family and friends.

The principle is simple: put together a team of 2 people. The team can be male, female or mixed. The two partners pass the mountain bike back and forth along the course, with the aim of crossing the finish line together.

This event will feature 4 formats to suit everyone. Minimum age: 8 years.

Volunteers will be on hand to make sure the event goes off without a hitch!

Pau Triathlon organiza el primer Run&Bike en el Château de Franqueville en Bizanos (64). Un marco espléndido e histórico en medio de los viñedos y bosques del famoso Chemin Henri IV.

Venga a probar este evento deportivo y amistoso en familia o entre amigos.

El principio es sencillo: hay que formar un equipo de 2 personas. El equipo puede ser masculino, femenino o mixto. Los dos compañeros se pasan la bicicleta de montaña de un lado a otro a lo largo del recorrido, con el objetivo de cruzar juntos la línea de meta.

Habrá 4 formatos diferentes para todos los gustos. Edad mínima: 8 años.

Los voluntarios se encargarán de que el evento se desarrolle sin contratiempos

Pau Triathlon organisiert die erste Ausgabe des Run&Bike du Château de Franqueville in Bizanos (64). Ein historischer und prächtiger Rahmen inmitten von Weinbergen und Wäldern des berühmten Weges Henri IV.

Testen Sie diese sportliche und zugleich gesellige Sportart mit der Familie oder mit Freunden.

Das Prinzip ist einfach: Sie müssen eine Mannschaft aus zwei Personen zusammenstellen. Sie kann männlich, weiblich oder gemischt sein. Die beiden Partner geben sich das Mountainbike auf der gesamten Strecke nach Belieben weiter, wobei das Ziel darin besteht, gemeinsam die Ziellinie zu überqueren.

Die Veranstaltung wird in vier verschiedenen Formaten angeboten, um allen gerecht zu werden. Mindestalter: 8 Jahre.

Die freiwilligen Helfer werden sich um Sie kümmern, damit die Veranstaltung unter den besten Bedingungen stattfindet!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Pau