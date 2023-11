Concert Honneur aux Dames Château de Franqueville Bizanos, 14 décembre 2023, Bizanos.

Bizanos,Pyrénées-Atlantiques

Nouveau concert de l’association « Entrée des Artistes.

Compositrices : Nadia Boulanger, Mel Bonis, Clara Schumann, Germaine Taillefer…

Avec la pianiste Aurélie Samani, l’harpiste Anne-Claire Cazalet et le violoncelliste Juliane Tremoulet..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

Château de Franqueville Chemin Henri IV

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



New concert by the « Entrée des Artistes » association.

Composers: Nadia Boulanger, Mel Bonis, Clara Schumann, Germaine Taillefer…

With pianist Aurélie Samani, harpist Anne-Claire Cazalet and cellist Juliane Tremoulet.

Nuevo concierto de la asociación « Entrée des Artistes ».

Compositores: Nadia Boulanger, Mel Bonis, Clara Schumann, Germaine Taillefer…

Con la pianista Aurélie Samani, la arpista Anne-Claire Cazalet y la violonchelista Juliane Tremoulet.

Neues Konzert des Vereins « Entrée des Artistes.

Komponistinnen: Nadia Boulanger, Mel Bonis, Clara Schumann, Germaine Taillefer…

Mit der Pianistin Aurélie Samani, der Harfenistin Anne-Claire Cazalet und der Cellistin Juliane Tremoulet.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Pau