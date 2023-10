Repas de bienfaisance à Bizanos Château de Franqueville Bizanos, 9 décembre 2023, Bizanos.

Bizanos,Pyrénées-Atlantiques

L’association Bizanos Animations organise un repas de bienfaisance pour le Téléthon.

Participez au repas de bienfaisance, le samedi 9 Décembre 2023, à partir de 19h, au château de Franqueville à Bizanos, lors d’une soirée exceptionnelle pour laquelle les bénéfices seront reversés à AFM Téléthon.

BIZANOS ANIMATIONS est une association à but non lucratif qui organise des événements solidaires, environnementaux et festifs sur 3 sites de Bizanos : Le château de Franqueville, l’Espace Balavoine, la Place de la Mairie. Créés depuis 2021 : La Journée des collectionneurs, Floralias, Marché de Noel….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Château de Franqueville Chemin Henri IV

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Bizanos Animations association organizes a charity meal for the Telethon.

Join us for a charity meal on Saturday, December 9, 2023, starting at 7pm, at the Château de Franqueville in Bizanos, for an exceptional evening, with all proceeds going to AFM Téléthon.

BIZANOS ANIMATIONS is a non-profit association that organizes solidarity, environmental and festive events at 3 sites in Bizanos: Château de Franqueville, Espace Balavoine, Place de la Mairie. Created since 2021: Collectors’ Day, Floralias, Christmas Market…

La asociación Bizanos Animations organiza una comida benéfica para el Téléthon.

Participe en la comida benéfica el sábado 9 de diciembre de 2023, a partir de las 19:00 horas, en el Château de Franqueville de Bizanos, durante una velada excepcional cuyos beneficios se donarán a AFM Téléthon.

BIZANOS ANIMATIONS es una asociación sin ánimo de lucro que organiza eventos solidarios, medioambientales y festivos en 3 lugares de Bizanos: el Château de Franqueville, el Espace Balavoine y la Place de la Mairie. Creados desde 2021: Día de los coleccionistas, Floralias, Mercado de Navidad…

Der Verein Bizanos Animations organisiert ein Wohltätigkeitsessen für den Telethon.

Nehmen Sie am Samstag, den 9. Dezember 2023, ab 19 Uhr im Château de Franqueville in Bizanos an einem Benefizessen teil, dessen Erlös an AFM Téléthon gespendet wird.

BIZANOS ANIMATIONS ist ein gemeinnütziger Verein, der Solidaritäts-, Umwelt- und Festveranstaltungen an drei Orten in Bizanos organisiert: Schloss Franqueville, Espace Balavoine, Place de la Mairie (Rathausplatz). Seit 2021 ins Leben gerufen: Sammlertag, Floralias, Weihnachtsmarkt…

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Pau