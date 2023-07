SOIREE SPECTACLES : LES 4 MOUSQUETAIRES ET COULEUR PREVERT Château de Fournels Fournels, 10 août 2023, Fournels.

Fournels,Lozère

Soirée spéciale : 2 spectacles + repas aligot saucisse le 10 août au château de Fournels.

* 1er spectacle : COULEUR PREVERT – théâtre musical – 17h30

Ils sont 2 et nous entrainent en poésie et en musique dans l’univers de Jacques Prévert. Un spectac….

2023-08-10 fin : 2023-08-10 23:00:00. EUR.

Château de Fournels

Fournels 48310 Lozère Occitanie



Special evening: 2 shows + aligot sausage meal on August 10 at Château de Fournels.

* 1st show: COULEUR PREVERT – musical theater – 5:30pm

The 2 of them take us on a poetic and musical journey into the world of Jacques Prévert. A spectac…

Velada especial: 2 espectáculos + comida de salchichas aligot el 10 de agosto en el castillo de Fournels.

* 1er espectáculo: COULEUR PREVERT – teatro musical – 17.30 h

Los 2 nos llevan en un viaje poético y musical al universo de Jacques Prévert. Un espectáculo…

Besonderer Abend: 2 Aufführungen + Aligot-Wurst-Essen am 10. August im Schloss von Fournels.

* 1. Vorstellung: COULEUR PREVERT – Musiktheater – 17.30 Uhr

Sie sind zu zweit und entführen uns mit Poesie und Musik in die Welt von Jacques Prévert. Ein Spektakel …

Mise à jour le 2023-07-17 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien