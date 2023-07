Visite libre Château de Fougères Fougères-sur-Bièvre, 16 septembre 2023, Fougères-sur-Bièvre.

Visite libre 16 et 17 septembre Château de Fougères

Au fil de la déambulation, le visiteur découvrira les installations et les dessins de l’artiste Julien Salaud réunis pour l’exposition « Peuple sauvage » puis les projets créatifs des étudiants de l’École de la nature et du paysage INSA Centre Val de Loire de Blois pour les abords et le jardin du château.

Château de Fougères 1 rue Henri-Goyer 41120 Fougères-sur-Bièvre Fougères-sur-Bièvre 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 20 27 18 http://www.fougeres-sur-bievre.fr/ Avec des traces d’une première bâtisse vers 1030, le château de Fougères est l’une des plus anciennes seigneuries du Blaisois. Pendant la guerre de 100 ans, il tombe aux mains des Anglais qui, vaincus, l’abandonnent en ruine. Il sera reconstruit de 1450 à 1525 par des notables blésois. Édifié à la fin du XVe siècle, le château offre l’image du château fort idéal avec son donjon, chemin de ronde, meurtrières,.. Situé près d’une rivière, avec son jardin potager d’inspiration médiéval, il permet d’associer patrimoine et nature. Collection de plantes potagères, aromatiques, médicinales et tinctoriales. Des plantes tinctoriales rappelle la présence de la filature au XIXe siècle. Le château médiéval de Fougères est ouvert toute l’année et se visite sur 3 étages avec un accès à des charpentes exceptionnelles.Visite libre ou guidée. Mise en lumière nocturne chaque soir de l’année. Boutique et service éducatif. Aire de pique nique et parking à 50 m.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Léonard de Serres, CMN Paris