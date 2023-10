Un château accessible Château de Fougères Fougères, 3 décembre 2023, Fougères.

Un château accessible Dimanche 3 décembre, 10h00 Château de Fougères Réservation conseillée

Un château accessible

Dans le cadre de la Journée Internationale des Personnes Handicapées, dimanche 3 décembre 2023, le service Patrimoine de Fougères propose une programmation de visites et d’animations accessibles.

Au programme :

– Visites guidées du château traduites en Langue des Signes Françaises (LSF) : à 11h, 14h30 et 16h (durée : 45 minutes).

– Parcours multisensoriel du château-fort : à 10h30 et 15h (durée : 1h15). Cette animation inclut des dispositifs sonores accessibles au public malentendant.

– Visite du château en réalité virtuelle : à 11h30, 14h, 15h30 et 16h30 (durée : 20 mn). Cette visite ne propose pas de traduction en LSF en raison de l’utilisation de casques de réalité virtuelle.

Réservation conseillée :

– par téléphone au 02 99 99 79 59 ou par SMS au : 06 07 46 06 75

– par mail : chateau@fougeres.fr

Pour toute demande particulière, vous pouvez contacter la référente accessibilité :

Adèle Bailleul

a.bailleul@fougeres.fr

Château de Fougères Place Pierre Symon Fougères 35300 Montaubert – Rillé – Saint-Sulpice Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 99 79 59 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 46 06 75 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau@fougeres.fr »}, {« type »: « email », « value »: « a.bailleul@fougeres.fr »}] [{« link »: « mailto:chateau@fougeres.fr »}, {« link »: « mailto:a.bailleul@fougeres.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:30:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:30:00+01:00

Accessibilité patrimoine

Service communication, mairie de Fougères