Visite libre et guidée Château de Forges Concremiers, 16 septembre 2023, Concremiers.

Visite libre et guidée 16 et 17 septembre Château de Forges

Visite libre et commentée toutes les heures du Corps de Garde, chapelle, haute et basse cour.

Château de Forges Chateau de Forges, Forges, 36300 Concremiers Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire 02 54 37 40 03 http://www.chateaudeforges.fr Château médiéval en bordure de l’Anglin. Cet ensemble est composé de dix tours, un donjon, un logis, une chapelle et un corps de garde. Il est fortifié par lettre patente de Charles VII à son échanson Jean de Poix. Son descendant l’habite aujourd’hui.

Cette forteresse qui est citée au début du XIVe siècle, a gardé son caractère féodal. Située sur une motte surplombant la rive gauche de l’Anglin, elle faisait partie d’une ligne de châteaux forts protégeant la limite sud du Berry. Donjon carré, flanqué aux angles de quatre tours rondes et entouré de trois côtés de murailles sur lesquelles s’appuient cinq tours percées d’archères. On pénètre dans l’enceinte par le sud entre deux tours reliées à la partie supérieure par un chemin de ronde surplombant un appareillage en mâchicoulis. Dans la cour intérieure se trouvent le donjon quadrilobé et, appuyé à l’enceinte coté sud, le bâtiment de garde. À l’est, les écuries, le cellier et la chapelle castrale.

Au milieu du XIVe siècle, le château et la Seigneurie entrent par héritage dans la famille picarde des Tyrel, Sires de Poix. Par lettres patentes du 4 mai 1442, Jehan de Poix, échanson de Charles VII, recevait du Roi « pour les bons services de notre dict échanson, nous a fait le temps passé, tant en fait de nos guerres que en son dict office », l’autorisation de « fortifier et remparer le dict lieu de Forges, et d’y faire fossés, murs, tours, paliz, pont-levier, barbacane ». Ces dernières constructions, aujourd’hui disparues.

Forges est resté près de trois siècles dans le même famille jusqu’à Marguerite de Poix, qualifiée Dame de Forges, dans divers compromis. Elle avait épousé vers 1600 Antoine de Lage, Seigneur de la Palisse, dont elle n’eut pas de postérité. Sa sœur, Renée de Poix, qui en hérite, épouse Pierre de Muzard, dont Claude de Muzard, qui demeura à Forges, et eut comme filles Catherine, Dame de Forges, mariée à Charles de Montmorency, et Gabrielle, Dame de la Rochebellusson.

Forges fut bientôt vendu au Marquis de Lussac, qui le céda vers 1715 à Matthieu Pinsonneau. Ce dernier devenu marquis du Blanc, le vendit, vers 1719, à Marie de la Vieuville, marquise de Parabère. Ruinée par la vie fastueuse qu’elle menait à la Cour du Régent, cette grande dame fut forcée de vendre en 1738 ses terres du Blanc, entre autres celles de Forges, à Claude Dupin, Fermier Général, Seigneur de Chenonceau. Il était Conseiller du Roi et demeurait à Paris, Quai d’Anjou, en l’Ile Saint Louis. Il fut le grand père de George Sand. Après la mort de Claude Dupin, Forges passa entre les mains de son petit-neveu Claude de Villeneuve, qui le vendit à Léon Chézeau, agriculteur. Fernand Aubier, des Éditions Montaigne, le lui acheta et le remit en état.

Ses héritiers, enfin, le vendirent à la vicomtesse Félix de Poix, la grand-mère du propriétaire actuel, qui représente ici le 13ème degré de filiation depuis Jehan de ¨Poix en Berry, et le 29ème depuis son ancêtre en Picardie, Gauthier Tyrel de Poix, qui accompagna en Angleterre Guillaume le Conquérant. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Château de Forges