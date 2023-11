René Sopa / Soneros del Caribe CHATEAU DE FORBIN Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille René Sopa / Soneros del Caribe CHATEAU DE FORBIN Marseille, 5 novembre 2023, Marseille. René Sopa / Soneros del Caribe Dimanche 5 novembre, 19h00 CHATEAU DE FORBIN 15,99 / 21€ 19:00 : René Sopa René Sopa – Accordéon

Sophie Devergnes – Contrebasse

Danilo Rodrigues – Percussions

Mathieu Arnal – Guitare 21:00 Soneros del Caribe Cesar De Santiago – Chant, Guitare, Trompette

Boris Sudres – Tres Cubain, Choeurs

Alejandro Spina – Bongo, Choeurs Rafael Genisio – Congas, Choeurs

Marcelo Chaug – Babybass

https://bailasoneros.wixsite.com/sonerosdelcaribe

____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/lo Chaug – Babybass CHATEAU DE FORBIN 19 Bd de la Forbine, 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/festivals/forbin-jazz-days »}] [{« link »: « https://bailasoneros.wixsite.com/sonerosdelcaribe »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/lo »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T19:00:00+01:00 – 2023-11-05T23:00:00+01:00

2023-11-05T19:00:00+01:00 – 2023-11-05T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu CHATEAU DE FORBIN Adresse 19 Bd de la Forbine, 13011 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville CHATEAU DE FORBIN Marseille latitude longitude 43.286302;5.466395

CHATEAU DE FORBIN Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/