Marseille JON & JOHN TRIO CHATEAU DE FORBIN Marseille, 4 novembre 2023, Marseille. JON & JOHN TRIO Samedi 4 novembre, 19h00 CHATEAU DE FORBIN 15,99 / 21€ Dans le cadre exceptionnel du Chateau de Forbin que vous pourrez visiter avant ou après les concerts, Jon & John Trio sera en concert le samedi 04 Nov à 19h00 dans le cadre du festival Jazz Sur La Ville . Piquants, débridés et virtuoses, tour à tour intime ou sauvage, les trois musiciens explorent et s’amusent, à la Jazz, des multiples facettes de la musique. Jonathan Soucasse : piano

John Massa : saxophone

Jérôme Mouriez : batterie

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu CHATEAU DE FORBIN Adresse 19 Bd de la Forbine, 13011 Marseille Ville Marseille

