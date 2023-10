Forbin Jazz Days : Cyril Benhamou « Grabuge » CHATEAU DE FORBIN Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Forbin Jazz Days : Cyril Benhamou « Grabuge » CHATEAU DE FORBIN Marseille, 3 novembre 2023, Marseille. Forbin Jazz Days : Cyril Benhamou « Grabuge » Vendredi 3 novembre, 16h30 CHATEAU DE FORBIN 10€ Pascal Blanc : basse

Flo Sallen : batterie

Cyril Benhamou : piano & flûte Orchestré par Cyril Benhamou, GRABUGE, continue d’affirmer une identité hors norme dans le paysage musical actuel. Artiste incontournable, qui transmet son énergie débordante à chacune de ses apparitions, Cyril assemble, rassemble, convie et fédère ici toute la scène la plus passionnante du moment. Guests surprises … Début du concert à 19h30 | Ouverture des portes à 16h30 : animations, jam, buvette et restauration sur place, piscine chauffée selon la météo. Possibilité de réserver une nuit au château, plus d’informations au 06 51 75 51 91

