Des archives et du bronze, pour une histoire matérielle d’Antoine-Louis Barye Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Des archives et du bronze, pour une histoire matérielle d’Antoine-Louis Barye Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, 4 juin 2023, Fontainebleau. Des archives et du bronze, pour une histoire matérielle d’Antoine-Louis Barye Dimanche 4 juin, 14h30 Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Antoine-Louis Barye (1795-1875) est, dès le XIXe siècle, unanimement reconnu comme sculpteur pour avoir insufflé à son médium de prédilection un romantisme déjà formulé en peinture. Célèbre de son vivant, sa carrière le conduit à recevoir de prestigieuses distinctions, auxquelles est généralement associée, dans l’imaginaire, une certaine aisance financière. A contrario, les archives récemment acquises, transcrites et mises en ligne par l’INHA exposent une réalité plus nuancée. Loin du mythe, cette communication propose de restituer les conditions matérielles d’une vie d’artiste au XIXe siècle. Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Adresse Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Fontainebleau

Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Des archives et du bronze, pour une histoire matérielle d’Antoine-Louis Barye Château de Fontainebleau, vestibule Serlio 2023-06-04 was last modified: by Des archives et du bronze, pour une histoire matérielle d’Antoine-Louis Barye Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Château de Fontainebleau, vestibule Serlio 4 juin 2023 Château de Fontainebleau Fontainebleau vestibule Serlio Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne