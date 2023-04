Les questions climatiques vues au prisme de quelques photographes belges Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Les questions climatiques vues au prisme de quelques photographes belges Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, 4 juin 2023, Fontainebleau. Les questions climatiques vues au prisme de quelques photographes belges Dimanche 4 juin, 13h30 Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Le musée de la Photographie de Charleroi en Belgique a régulièrement évoqué dans ses expositions les problèmes climatiques au travers d’exemples de photographes, Kadir Van Lohuizen, Sanne De Wilde, Sébastien Van Malleghem, Pierre Vanneste ou Gaël Turine entre autres – ce dernier actuellement présenté au musée de la Photographie. Ce sont leurs travaux aux diverses approches esthétiques et techniques qui seront le sujet de l’intervention. Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

