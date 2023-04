Dialogue entre Eléonore Scardoni et Alexandre Galand : à l’écoute des mondes sauvages Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Dialogue entre Eléonore Scardoni et Alexandre Galand : à l’écoute des mondes sauvages Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, 4 juin 2023, Fontainebleau. Dialogue entre Eléonore Scardoni et Alexandre Galand : à l’écoute des mondes sauvages Dimanche 4 juin, 12h00 Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Éléonore Scardoni est artiste, autrice, dessinatrice. Elle a créé avec Romane Armand l’ASBL Forgeries et En 3 000 éditions. Dans La Grande Utö (En 3 000 éditions), elle nous conte une fable écologique dans laquelle une île dotée de vie reçoit la visite de nouveaux habitants. Alexandre Galand est, lui, docteur en histoire, art et archéologie. Il se passionne pour le cinéma documentaire, le récit de voyage et le nature writing, la peinture de paysage, le field recording. Il a publié Field recording : l’usage sonore du monde en 100 albums aux éditions Le Mot et le Reste. Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

