Climat / Klimata – Imaginaire et représentations médiévales des milieux naturels Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, 4 juin 2023, Fontainebleau. Climat / Klimata – Imaginaire et représentations médiévales des milieux naturels Dimanche 4 juin, 11h00 Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Les klimata grecs, à l’origine du mot « climat » en français moderne, renvoient à un concept astronomique et astrologique antique de position en latitude des terres et des mers du monde au regard des influences célestes. Dans les manuscrits géographiques médiévaux, des diagrammes et des cartes illustrent la répartition des zones habitables et inhabitables de la sphère terrestre. Cette ethnographie climatique, en vigueur jusqu’à l’époque moderne, tente ainsi d’expliquer l’aspect et les mœurs des différents peuples du monde d’après leur milieu naturel. Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

