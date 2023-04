Eau et pouvoir : une lecture écocritique des images de plomberie du XIIe siècle Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Eau et pouvoir : une lecture écocritique des images de plomberie du XIIe siècle Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, 4 juin 2023, Fontainebleau. Eau et pouvoir : une lecture écocritique des images de plomberie du XIIe siècle Dimanche 4 juin, 10h00 Château de Fontainebleau, vestibule Serlio À la fin du psautier d’Eadwine se trouvent deux dessins des systèmes de plomberie monastiques à Canterbury au XIIe siècle, et qui présentent un plan d’ensemble du système d’eau installé par le prieur Wibert (d. 1167). Dans cette conférence sera examiné comment, avec les outils de l’écocritique, nous pourrions lire ces images non seulement quant à leur valeur d’usage pratique, mais aussi comme une déclaration idéologique de la relation des moines à l’eau, à savoir son contrôle et même sa conversion grâce aux matériaux et technologies de la plomberie. Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

