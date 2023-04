L’art en sida, 1981-1997 par Thibault Boulvain – Prix Olga Fradiss 2023 Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

L’art en sida, 1981-1997 par Thibault Boulvain – Prix Olga Fradiss 2023 Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, 3 juin 2023, Fontainebleau. L’art en sida, 1981-1997 par Thibault Boulvain – Prix Olga Fradiss 2023 Samedi 3 juin, 17h30 Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Le Prix Olga Fradiss, décerné par la Fondation Lucie et Olga Fradiss, a pour vocation de récompenser un jeune auteur, pour le meilleur livre français sur l’histoire de l’art, toutes disciplines et époques confondues, publié au cours de l’année écoulée. Pour l’année 2023, Thibault Boulvain, assistant professor au Centre d’histoire de Science Po, a été distingué pour son ouvrage L’art en sida, 1981-1997 (Les presses du réel). Il se verra remettre le prix lors de cet événement pendant lequel il présentera l’ouvrage récompensé. Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T17:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

