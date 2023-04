Remise de prix et de bourses liés à l’histoire de l’art Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Remise de prix et de bourses liés à l’histoire de l’art Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, 3 juin 2023, Fontainebleau. Remise de prix et de bourses liés à l’histoire de l’art Samedi 3 juin, 16h30 Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Un prix et une bourse seront remis au cours de cet événement. Le prix de thèse l’Art et l’Essai, décerné depuis 2004 par l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) et destiné à soutenir les travaux de recherche en histoire de l’art. La bourse Beauford Delaney 2022 qui, l’initiative des services culturels de l’Ambassade de France aux États-Unis et avec le soutien de la Ford Foundation (États-Unis) et la FACE Foundation, récompense une recherche originale sur l’art africain-américain. Les lauréats interviendront durant cet événement. Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

