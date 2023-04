La Belgique : pour une histoire de l’art sans frontières ? Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

La Belgique : pour une histoire de l’art sans frontières ? Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, 3 juin 2023, Fontainebleau. La Belgique : pour une histoire de l’art sans frontières ? Samedi 3 juin, 15h00 Château de Fontainebleau, vestibule Serlio L’objectif de cette table ronde ? S’affranchir des frontières pour redessiner les contours de notre discipline. Travailler sur l’espace septentrional nécessite d’interroger ses limites ; les contours de la Belgique actuelle n’étant fixés qu’en 1919. Cinq historiens de l’art, archéologue et muséologue de toutes périodes interrogeront ainsi la possibilité d’écrire une histoire de l’art belge au prisme de ses frontières instables. Ils démontreront combien cet exemple invite à reconsidérer la discipline, dans une perspective historiographique et méthodologique. Carte blanche au département d’histoire de l’art et d’archéologie de l’université de Lille Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

