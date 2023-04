Un arbre, une confiserie : une histoire coloniale du sucre par l’image Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Un arbre, une confiserie : une histoire coloniale du sucre par l’image Château de Fontainebleau, vestibule Serlio, 3 juin 2023, Fontainebleau. Un arbre, une confiserie : une histoire coloniale du sucre par l’image Samedi 3 juin, 12h00 Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Comment la culture de la canne à sucre a-t-elle transformé les environnements forestiers des Amériques ? Quel impact ce monopole a-t-il eu sur l’altération du climat et des relations humaines pendant les colonisations ? De quelle façon les images en témoignent-elles ? La table ronde propose une histoire iconographique de l’agriculture et de la manufacture de la canne à sucre dans les Amériques. À partir des documents recensés au sein du programme « Paradis perdus », il sera question de la transformation des sols et du climat pour l’exploitation sucrière, et de la maîtrise des paysages et des peuples. Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T12:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:30:00+02:00

