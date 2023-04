Design : entre intro – et prospection Château de Fontainebleau, vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Design : entre intro – et prospection
Vendredi 2 juin, 13h30
Château de Fontainebleau, vestibule Serlio

Fruits des systèmes de production d'une époque et d'une région du globe données, les objets portent la marque d'une civilisation à un moment de son histoire. Ils véhiculent des préoccupations, des tendances, des pensées. Comme une archéologie du futur. Que racontent de nous les travaux des designers actuels ? De l'urgence climatique à la globalisation, des migrations aux métissages, du questionnement de nos ressources à la conquête spatiale, le design nous tend un miroir éclairant, tout en projetant, de façon prospective, des pistes de réflexion pour répondre aux grands défis de ce siècle.

2023-06-02T13:30:00+02:00 – 2023-06-02T14:30:00+02:00

