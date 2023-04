Visite guidée du Théâtre Impérial Château de Fontainebleau, Théâtre Impérial Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne Visite guidée du Théâtre Impérial Château de Fontainebleau, Théâtre Impérial, 2 juin 2023, Fontainebleau. Visite guidée du Théâtre Impérial 2 – 4 juin Château de Fontainebleau, Théâtre Impérial Entrée libre dans la limite des places disponibles Inauguré en 1857, ce joyau du second empire a été aménagé par l’architecte Hector Lefuel à la demande de Napoléon III. Récemment restauré, le théâtre dévoile toute la richesse et la délicatesse de son décor. Château de Fontainebleau, Théâtre Impérial Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:30:00+02:00

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:15:00+02:00 ©Gilles Coulon Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, Théâtre Impérial Adresse Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Age max 99 Lieu Ville Château de Fontainebleau, Théâtre Impérial Fontainebleau

Château de Fontainebleau, Théâtre Impérial Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Visite guidée du Théâtre Impérial Château de Fontainebleau, Théâtre Impérial 2023-06-02 was last modified: by Visite guidée du Théâtre Impérial Château de Fontainebleau, Théâtre Impérial Château de Fontainebleau, Théâtre Impérial 2 juin 2023 Château de Fontainebleau Fontainebleau Théâtre Impérial Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne