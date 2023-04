Pour une réévaluation de l’étude du portrait en France au XVIe siècle Château de Fontainebleau – Salon Victoria Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Pour une réévaluation de l’étude du portrait en France au XVIe siècle Château de Fontainebleau – Salon Victoria, 4 juin 2023, Fontainebleau. Pour une réévaluation de l’étude du portrait en France au XVIe siècle Dimanche 4 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – Salon Victoria Si le renouvellement des études sur le portrait de cour français du XVIe siècle a permis de mettre à jour les connaissances, Céline Cachaud a montré qu’un travail important reste à faire sur les artistes parisiens. De façon parallèle, Camille Larraz a entamé un catalogue de la production de portraits de province, délaissés par l’historiographie. Par des études de cas, les deux chercheuses se proposent ainsi de faire part de leurs recherches au sein du programme « Recensement de la peinture française du XVIe siècle ». La discussion sera modérée par Cécile Scailliérez, conservatrice générale au musée du Louvre. Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

