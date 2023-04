L’exposition Antoine Caron (1521-1599). Le théâtre de l’Histoire Château de Fontainebleau – Salon Victoria Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

L’exposition Antoine Caron (1521-1599). Le théâtre de l’Histoire Château de Fontainebleau – Salon Victoria, 4 juin 2023, Fontainebleau. L’exposition Antoine Caron (1521-1599). Le théâtre de l’Histoire Dimanche 4 juin, 14h30 Château de Fontainebleau – Salon Victoria La conférence se propose de revenir sur l’actualité du musée national de la Renaissance – château d’Écouen où est présentée, depuis le 5 avril et jusqu’au 3 juillet 2023, une exposition sur l’artiste Antoine Caron (1521-1599). Il s’agira à la fois d’évoquer la genèse du projet, et surtout de comprendre l’importance d’une telle manifestation pour cette figure oubliée de la Renaissance en France, qui a travaillé pour cinq rois successifs, de François Ier à Henri IV, ainsi que pour la reine mère Catherine de Médicis. Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

