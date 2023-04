Magie climatique dans l’art de la Renaissance : détourner le pouvoir de la Nature Château de Fontainebleau – Salon Victoria Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Magie climatique dans l’art de la Renaissance : détourner le pouvoir de la Nature Château de Fontainebleau – Salon Victoria, 4 juin 2023, Fontainebleau. Magie climatique dans l’art de la Renaissance : détourner le pouvoir de la Nature Dimanche 4 juin, 13h30 Château de Fontainebleau – Salon Victoria Centrée sur un corpus d’images produites durant la Renaissance en Italie et dans les pays du Nord, cette intervention offrira un regard sur la figuration de la magie climatique. Fondée sur la relation entre le diable et l’élément de l’air, la magie climatique est un élément clé de l’iconographie moderne de la magie. Dans le contexte du sabbat, c’est une preuve de la menace que sont les sorcières, mais elle reprend aussi les discours savants autour de la pestilence, de la diffusion des maladies dans un climat corrompu. Elle figure ce fantasme d’avoir à sa merci le pouvoir des éléments. Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T14:30:00+02:00

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T14:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salon Victoria Adresse Château de fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau - Salon Victoria Fontainebleau

Château de Fontainebleau - Salon Victoria Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Magie climatique dans l’art de la Renaissance : détourner le pouvoir de la Nature Château de Fontainebleau – Salon Victoria 2023-06-04 was last modified: by Magie climatique dans l’art de la Renaissance : détourner le pouvoir de la Nature Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de Fontainebleau - Salon Victoria 4 juin 2023 Château de Fontainebleau - Salon Victoria Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne