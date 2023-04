Histoire de l’histoire de l’art en Belgique : traditions et perspectives Château de Fontainebleau – Salon Victoria Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Histoire de l’histoire de l’art en Belgique : traditions et perspectives Château de Fontainebleau – Salon Victoria, 4 juin 2023, Fontainebleau. Histoire de l’histoire de l’art en Belgique : traditions et perspectives Dimanche 4 juin, 11h30 Château de Fontainebleau – Salon Victoria Cette table ronde offrira deux éclairages différents sur l’histoire de l’histoire de l’art en Belgique, du XIXe siècle à nos jours. D’une part, Ralph Dekoninck et Brigitte d’Hainaut-Sveny présenteront un projet de recherche collectif portant sur l’historiographie belge de l’histoire de l’art (1830-2000). D’autre part, Nico Van Hout proposera une présentation des logiques ayant présidé à la restauration, aux nouveaux accrochages et aux installations du musée des Beaux-Arts d’Anvers, qui a rouvert ses portes à l’automne 2022, après douze ans de travaux.

Carte blanche à l'Association des historiens de l'art néerlandais (HNA) Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

