L’analyse climatique de l’art anglais dans les discours allemands du XIXe siècle Château de Fontainebleau – Salon Victoria Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

L’analyse climatique de l’art anglais dans les discours allemands du XIXe siècle Château de Fontainebleau – Salon Victoria, 4 juin 2023, Fontainebleau. L’analyse climatique de l’art anglais dans les discours allemands du XIXe siècle Dimanche 4 juin, 10h30 Château de Fontainebleau – Salon Victoria Cette communication, qui porte sur le long XIXe siècle, mettra en lumière le rôle du climat dans les textes allemands sur la peinture britannique. Déterminant, selon les auteurs, la manière des artistes, leur tempérament, voire l’identité artistique de la nation, le climat apparaît comme la principale clé de compréhension de cet art insulaire. On expliquera notamment l’omniprésence de cette analyse climatique par l’importance du récit de voyage dans la réception critique allemande de l’art britannique. Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T11:30:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T11:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salon Victoria Adresse Château de fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau - Salon Victoria Fontainebleau

Château de Fontainebleau - Salon Victoria Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

L’analyse climatique de l’art anglais dans les discours allemands du XIXe siècle Château de Fontainebleau – Salon Victoria 2023-06-04 was last modified: by L’analyse climatique de l’art anglais dans les discours allemands du XIXe siècle Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de Fontainebleau - Salon Victoria 4 juin 2023 Château de Fontainebleau - Salon Victoria Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne