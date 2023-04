Fantômes du Louvre. Les musées disparus du XIXe siècle. Conférence-débat autour du livre de Pierre Singaravélou Château de Fontainebleau – Salon Victoria Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Fantômes du Louvre. Les musées disparus du XIXe siècle. Conférence-débat autour du livre de Pierre Singaravélou Château de Fontainebleau – Salon Victoria, 3 juin 2023, Fontainebleau. Fantômes du Louvre. Les musées disparus du XIXe siècle. Conférence-débat autour du livre de Pierre Singaravélou Samedi 3 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – Salon Victoria En décembre 2022, Pierre Singaravélou était le grand invité de la Chaire du Louvre pour tenter de repeupler le musée de ses collections extra-européennes qui ont depuis quitté ses murs. À cette occasion, des élèves de master de l’École du Louvre et de Sciences Po ont pu interroger l’historien du King’s College lors d’une rencontre-débat à L’École du Louvre. Cette table ronde propose de prolonger le débat. Il s’agit d’évoquer de nouvelles pistes de réflexion sur ces collections encore fantomatiques qui hantent nos musées, en compagnie de jeunes futurs professionnels des musées et du patrimoine. Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

