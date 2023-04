De l’écoféminisme à l’écoqueer : comment l’art répond à la crise climatique ? Château de Fontainebleau – Salon Victoria Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

De l’écoféminisme à l’écoqueer : comment l’art répond à la crise climatique ? Château de Fontainebleau – Salon Victoria, 3 juin 2023, Fontainebleau. De l’écoféminisme à l’écoqueer : comment l’art répond à la crise climatique ? Samedi 3 juin, 12h00 Château de Fontainebleau – Salon Victoria Que proposent les artistes féministes à l’heure de la crise climatique ? Cette conférence investit un panorama de l’art contemporain traversant cette problématique, de l’écoféminisme historique à l’écoqueer, qui permet d’imaginer un monde où les notions de sexe, de genre et d’espèce seraient à appréhender en dehors de tout anthropocentrisme. Il s’agit ainsi de rendre compte de la manière dont les productions visuelles de ces artistes répondent aux crises socio-environnementales. Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

