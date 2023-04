La modernité sans rupture. Revoir l’entre-deux-guerres en Belgique Château de Fontainebleau – Salon Victoria Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

La modernité sans rupture. Revoir l’entre-deux-guerres en Belgique Château de Fontainebleau – Salon Victoria, 3 juin 2023, Fontainebleau. La modernité sans rupture. Revoir l’entre-deux-guerres en Belgique Samedi 3 juin, 11h00 Château de Fontainebleau – Salon Victoria Les artistes débutant en Belgique après 1918 doivent s’inscrire dans un monde de l’art caractérisé par l’émergence de trois avant-gardes : le constructivisme à Anvers et Bruxelles, le surréalisme autour de Nougé et Magritte, l’expressionnisme dans la campagne flamande proche de Gand. Or, tous les peintres ne partagent pas la rhétorique de fracture historique de ces avant-gardes. Une autre posture les caractérise, celle qui consiste à se penser comme un maillon dans une chaîne de continuité avec leurs prédécesseurs. C’est à ce corpus de peintres antimodernes que sera consacrée cette conférence. Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Anto carte, l'Annonciation, 1923 © SABAM Belgium 2022

