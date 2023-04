De quelques figures marginales. Entre postures subies et choisies Château de Fontainebleau – Salon Victoria Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

De quelques figures marginales. Entre postures subies et choisies Château de Fontainebleau – Salon Victoria, 2 juin 2023, Fontainebleau. De quelques figures marginales. Entre postures subies et choisies Vendredi 2 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – Salon Victoria Par l’exemple de quelques figures marginales de la scène artistique belge francophone (groupe Ruptz, Thierry Tillier, etc.) se brosse une situation particulière, où la marginalité se devine « systémique ». Qu’elle soit in fine subie ou choisie, cette posture révèle un écosystème artistique déficient qui ne laisse que peu d’opportunités aux artistes. Pourtant, bien que coincés entre ces contraintes, ces artistes ont trouvé la force de créer des œuvres singulières qui font écho aux préoccupations artistiques de leur époque. Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T15:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

2023-06-02T15:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salon Victoria Adresse Château de fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau - Salon Victoria Fontainebleau

Château de Fontainebleau - Salon Victoria Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

De quelques figures marginales. Entre postures subies et choisies Château de Fontainebleau – Salon Victoria 2023-06-02 was last modified: by De quelques figures marginales. Entre postures subies et choisies Château de Fontainebleau – Salon Victoria Château de Fontainebleau - Salon Victoria 2 juin 2023 Château de Fontainebleau - Salon Victoria Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne