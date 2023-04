L’art contemporain et la rénovation du Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

L’art contemporain et la rénovation du Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, 4 juin 2023, Fontainebleau. L’art contemporain et la rénovation du Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) Dimanche 4 juin, 15h30 Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Le MRAC a été fondé en 1898 par le roi Léopold II comme un musée colonial. Un programme de rénovation a été mis en route au début du XXIe siècle. Une nouvelle exposition permanente a été établie en 2018 avec un regard critique sur le système colonial belge, des thèmes importants pour le développement durable, et avec la voix africaine comme élément central. Le plus grand défi était de faire cette nouvelle exposition dans un bâtiment classé présentant de nombreux symboles coloniaux. L’art contemporain de quinze artistes africains a été un élément clé pour assurer le contraste et stimuler le débat. Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

