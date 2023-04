Une saison au Congo dans le climat du monde : atlas photographiques contemporains Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Une saison au Congo dans le climat du monde : atlas photographiques contemporains Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, 4 juin 2023, Fontainebleau. Une saison au Congo dans le climat du monde : atlas photographiques contemporains Dimanche 4 juin, 14h30 Château de Fontainebleau, salon des Fleurs À travers le travail de trois artistes contemporains, cette conférence examine la formation d’une nouvelle cartographie du Congo par l’image. Sammy Baloji, Léonard Pongo et Kiripi Katembo explorent différentes latitudes de l’espace national. En se détournant du genre documentaire pour embrasser plus que les dimensions physiques du territoire, ces praticiens diagnostiquent, mais aussi réinventent les modes de relations à l’environnement africain, dont les répercussions du pillage impérial ont été localement catastrophiques, et ont globalement précipité la crise climatique en cours. Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

