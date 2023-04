Figurer les saisons dans l’art japonais classique Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Figurer les saisons dans l’art japonais classique Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, 4 juin 2023, Fontainebleau. Figurer les saisons dans l’art japonais classique Dimanche 4 juin, 13h30 Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Les saisons sont un thème fondamental de l’art japonais. Elles peuvent être évoquées par des phénomènes météorologiques, caractériser des « sites fameux », ou servir de cadre aux activités humaines. Les typhons annoncent la fin de l’été, et les herbes ploient sous le vent ; telle rivière est célébrée pour ses flots recouverts de feuilles rougies à l’automne ; les poètes, et à leur suite les artistes rendent sensibles les transformations des paysages au fil des mois. Ces combinaisons codifiées par la poésie infusent tous les arts (peinture, objets en laque, céramique…). Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

