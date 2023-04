Analyse de « Au-delà de cette limite » (1971), film-poème de Marcel Broodthaers Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, 4 juin 2023, Fontainebleau.

Analyse de « Au-delà de cette limite » (1971), film-poème de Marcel Broodthaers
Dimanche 4 juin, 10h00
Château de Fontainebleau, salon des Fleurs

Film iconique de Marcel Broodthaers, Au-delà de cette limite est un exercice de lecture poétique, un tournant dans son exploration de l’espace plastique du langage et de la syntactique, à l’instar de ses « poèmes industriels ». Le film, tourné à Paris, s’inspire de l’esthétique de la Nouvelle Vague, intègre des questionnements théoriques du post-structuralisme français sur le langage, et s’interroge sur l’en deçà et l’au-delà des normes esthétiques, institutionnelles et sociales post-Mai 68. Il bouscule les revendications de l’art conceptuel, et investit la limite du pouvoir des mots et des surfaces.

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

