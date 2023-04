De glace, d’air et d’eau : incarnations visuelles et sensibles du climat Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

De glace, d'air et d'eau : incarnations visuelles et sensibles du climat Samedi 3 juin, 17h00 Château de Fontainebleau, salon des Fleurs L'équipe de l'ESAD Grenoble Valence participe à deux expérimentations artistiques construites en relation étroite avec deux projets de recherche scientifique, travaillant chacun un aspect de la question climatique et de nos manières d'habiter le monde. PROTECT est un projet de recherche européen étudiant la montée des eaux liée à la fonte des glaces avec les artistes et les étudiants de l'ESAD Valence. STRATES est un projet de recherche porté par un collectif pluridisciplinaire composé de trois scientifiques et d'un artiste qui va réaliser une vingtaine d'œuvres, des écrits et un film. En partenariat avec l'ESAD Grenoble Valence, l'Association nationale des écoles supérieures d'art (ANdÉA) et l'Université Grenoble Alpes.

