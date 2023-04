Habiter et occuper la Terre : sociétés et climats de la préhistoire à nos jours Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Habiter et occuper la Terre : sociétés et climats de la préhistoire à nos jours Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, 3 juin 2023, Fontainebleau. Habiter et occuper la Terre : sociétés et climats de la préhistoire à nos jours Samedi 3 juin, 12h00 Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Cette table ronde développera des exemples de stratégies visant à adapter ou à s’adapter, issues de l’architecture et des techniques de construction, de l’exploitation de l’environnement et des modes d’occupation et d’habitation. Par des ponts entre les époques, les disciplines (archéologie, architecture, géographie, préhistoire), et les régions (d’al-Andalus au Japon, en passant par l’Italie, la Grèce, et les déserts égyptiens), les intervenants s’attacheront à questionner les modalités d’interaction entre climats et sociétés, depuis les premiers temps de la diffusion du genre Homo jusqu’à nos jours. Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T12:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:30:00+02:00

2023-06-03T12:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Adresse Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Fontainebleau

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Habiter et occuper la Terre : sociétés et climats de la préhistoire à nos jours Château de Fontainebleau, salon des Fleurs 2023-06-03 was last modified: by Habiter et occuper la Terre : sociétés et climats de la préhistoire à nos jours Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Château de Fontainebleau, salon des Fleurs 3 juin 2023 Château de Fontainebleau Fontainebleau salon des Fleurs Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne