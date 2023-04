L’Art du film de mouvement (Danse / Cinéma) Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, 2 juin 2023, Fontainebleau.

Musicien et cinéaste, Thierry De Mey propose de faire découvrir l’art du film de mouvement, de la vidéo-danse, à partir de son propre travail. Les passionnés du film de danse ne sont plus à convaincre : c’est une des pratiques artistiques les plus complètes, les plus exigeantes, les plus interdisciplinaires qui soient. Il s’agit de rassembler plusieurs formes de mouvements en un geste poétique cohérent. Cinéma et danse sont deux arts qui mettent le corps humain au centre, et où, le plus souvent, la musique apporte l’élément fusionnel.

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T15:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

