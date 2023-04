Le poids du présent. Musées d’art ancien et débats contemporains en Flandre Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Le poids du présent. Musées d’art ancien et débats contemporains en Flandre Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 4 juin 2023, Fontainebleau. Le poids du présent. Musées d’art ancien et débats contemporains en Flandre Dimanche 4 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes La Flandre chérit ses musées d’art ancien. Pourtant, cette orientation historique semble devenir de plus en plus contemporaine. Les débats autour de #MeToo, la crise climatique et la décolonisation remettent également en question les collections des musées et les histoires qu’elles racontent. Dans le même temps, le gouvernement flamand (re)découvre le patrimoine et l’histoire comme un moyen de renforcer l’identité, avec des initiatives telles que le canon flamand. Cette conférence examine comment les musées d’art ancien en Flandre cherchent leur propre voix dans ces tendances actuelles. Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau

Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Le poids du présent. Musées d’art ancien et débats contemporains en Flandre Château de Fontainebleau – Salle des colonnes 2023-06-04 was last modified: by Le poids du présent. Musées d’art ancien et débats contemporains en Flandre Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Château de Fontainebleau - Salle des colonnes 4 juin 2023 Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne