Les « fashion studies » belges : une discipline en devenir, un enjeu collaboratif Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 4 juin 2023, Fontainebleau. Les « fashion studies » belges : une discipline en devenir, un enjeu collaboratif Dimanche 4 juin, 12h00 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes L’histoire de la mode fait l’objet d’une attention croissante en Belgique, que ce soit au niveau de la recherche, des expositions ou des collections. Ce dialogue entre Maude Bass-Krueger, historienne de la mode (université de Gand) et Karolien De Clippel, directrice du Modemuseum Hasselt donnera un aperçu de cet élan. Quel est l’état des lieux des « fashion studies » en Belgique ? Comment renforcer les liens entre les universités et les musées ? Quels sont les nouveaux réseaux de recherche ? Cet échange permettra de se projeter sur l’avenir d’une discipline en pleine expansion. Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

