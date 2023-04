Expositions de mode. Événements pérennes et durables ? Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Expositions de mode. Événements pérennes et durables ? Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 4 juin 2023, Fontainebleau. Expositions de mode. Événements pérennes et durables ? Dimanche 4 juin, 10h30 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes La curation de mode est un domaine en pleine croissance, qui croise de nombreuses disciplines (histoire de l’art, sociologie, littérature, études de la performance, études de genre, etc.) et subit de nombreuses transformations (mannequins diversifiés et inclusifs, expositions dans le métaverse). L’équilibre précaire entre l’art et le commerce est complexe pour les conservateurs : comment rivaliser avec le nombre toujours croissant de méga-shows organisés par les marques de mode ? Les expositions de mode peuvent-elles être pérennes ou durables, aux sens littéraire et philosophique ? Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Robe, environ 1944-1945 © Modemuseum Hasselt/ Frank Gielen

