Seine-et-Marne Grand Prix du festival de l’histoire de l’art 2023 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau, 3 juin 2023, Fontainebleau. Grand Prix du festival de l’histoire de l’art 2023 Samedi 3 juin, 17h30 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Grâce au soutien de la maison Cartier, le Grand Prix du festival de l’histoire de l’art a été créé pour encourager toute action exemplaire (restauration, exposition, texte, édition, enquête, film, émission…) ayant eu lieu dans l’année. Cette année, le Grand Prix du festival est attribué à l’émission « L’art est la matière » présentée pendant plus de dix ans par Jean de Loisy, émission de référence en histoire de l’art rassemblant tous les acteurs du monde de l’art dans sa diversité. Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

