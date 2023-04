L’histoire de l’art dans la cité Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 3 juin 2023, Fontainebleau.

L’histoire de l’art dans la cité Samedi 3 juin, 16h30 Château de Fontainebleau – Salle des colonnes

Le Comité français d’histoire de l’art (CFHA) entame une série de dialogues autour de la place de l’histoire de l’art dans la cité, et est heureux de proposer une discussion entre Nathalie Bondil et Éric de Chassey, tous deux profondément impliqués dans cette dimension civique de l’histoire de l’art. Trois thèmes seront abordés, l’histoire de l’art entre la diversité et l’universel, l’histoire de l’art et la jeunesse, et enfin, comment la recherche en histoire de l’art peut avoir un effet sur la vie publique. Autant de problématiques et débats nécessaires pour la discipline.

Carte blanche au Comité français d’histoire de l’art (CFHA)

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

